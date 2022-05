Amazon: oltre 300 Euro su un laptop ASUS con GeForce RTX 3050 ed i7

Non ci sono solo gli sconti della LG Week di Amazon in giornata odierna. Il colosso di Seattle infatti propone anche un'offerta molto interessante su un laptop da gaming a marchio ASUS, con NVIDIA GeForce RTX 3050.

Di seguito, nello specifico, i dettagli dello sconto:

ASUS TUF Dash F15 FX516PC#B09HBXYXJK, Notebook Gaming, 15,6" FHD Anti-Glare 144Hz, Intel Core i7-11370H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6, Windows 10 Home: 939 Euro (1299 Euro)

Come si può vedere dalla scheda prodotto, il risparmio è di 360 Euro rispetto al prezzo di listino. La promozione sarà attiva per i prossimi 6 giorni e purtroppo Amazon non garantisce il pagamento in cinque o dodici rate mensili a tasso zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita entro mercoledì 25 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 5 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile inserire la protezione aggiuntiva per 2 anni contro i danni occidentali e danni accidentali e furto, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sull'effettiva disponibilità del prodotto, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse onde evitare possibili problemi con le scorte e spiacevoli sorprese.