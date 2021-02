Amazon, fino a 300 Euro di sconto su diversi Android TV 4K Sony

Amazon in questi giorni sta continuando a offrire televisori di molti marchi in sconto: dopo avere visto in particolare gli smart TV LG in offerta, diamo anche un’occhiata a quelli a firma Sony che potrete trovare anche a 300 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Sconti Amazon smart TV Sony

Sony KD49XH8096PBAEP , Android Tv 49 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 649 Euro (699 Euro)

Sony KD49X7055PBAEP , Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020), compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 549,99 Euro (799 Euro)

Sony KD55X7055PBAEP , Smart Tv 55 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020), compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 599 Euro (899 Euro)

Sony KD65X7055PBAEP, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd (Nero, Modello 2020), compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 739 Euro (1.099 Euro)

Tutti questi televisori sono venduti e spediti da Amazon e risultano essere disponibili sin da subito; non manca inoltre la possibilità di avere la consegna senza costi aggiuntivi per clienti Prime e la possibilità di completare il pagamento sia in unica soluzione che a rate, scegliendo tra il piano offerto da Amazon stessa e il piano CreditLine di Cofidis.

Mancando una data di conclusione delle offerte, il nostro consiglio è quello di informarsi maggiormente sui modelli in questione ed effettuare l’acquisto il prima possibile nel caso in cui uno di essi risulti di vostro interesse.

