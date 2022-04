Amazon: 300 Euro di sconto su un laptop ASUS con NVIDIA GeForce RTX

Nel giorno in cui Trony lancia lo Sconto Tosto, nell’ambito del nuovo volantino valido solo online, su Amazon continuano gli sconti sui vari prodotti d’elettronica ed informatica. Tra i protagonisti di oggi segnaliamo un’offerta molto interessante su un laptop ASUS con scheda grafica NVIDIA GeForce RTX.

Si tratta dell’ASUS VivoBook Pro 16X, in questa configurazione:

ASUS VivoBook Pro 16X N7600PC#B09FPVZKTH, Notebook Monitor 16" OLED WQUXGA Glossy, Intel Core 11ma gen i7-11370H, RAM 16GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR5, Windows 11 Home, Argento: 1299 Euro (1599 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 22 Aprile 2022 per coloro che effettuano l’ordine già oggi, e tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni a 107,44 Euro o tre anni a 155,91 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell’offerta, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse onde evitare possibili oscillazioni. Dati alla mano si tratta del prezzo più basso raggiunto, come certificato direttamente dai dati di Keepa.

In giornata odierna, come noto, abbiamo anche riportato uno sconto molto interessante su una scheda grafica della serie RTX 30, su cui è possibile risparmiare il 21%.