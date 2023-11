Amazon: 300 Euro di sconto su un laptop MSI da gaming con RTX 4060

Mentre continua lo sconto Amazon su Echo Pop, in questo weekend di Novembre 2023 il colosso di Seattle propone anche un'offerta molto interessante su un laptop da gaming MSI con scheda grafica NVIDIA RTX 4060 con 8GB di memoria.

La configurazione è la seguente:

MSI Thin GF63 12VF-291IT, Notebook Gaming, 15.6" FHD 144Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6, RAM 16GB DDR4 3200MHz, 512B SSDPCIe 4, WiFi 6, Win 11 Home, Layout e Garanzia ITA, Nero: 1099 euro (1399 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per martedì 7 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 3 ore e 6 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere per il pagamento in cinque rate mensili Amazon a tasso zero, oltre che con Cofidis alle condizioni previste.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi il consiglio è di procedere con l'ordine rapidamente in caso d'interesse.