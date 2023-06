Amazon, 300 Euro di sconto sul MacBook Pro da 16 pollici con M2 Pro

Martedì 13 Giugno 2023 si apre subito con una super offerta di Amazon su un MacBook Pro da 16 pollici. Sul laptop, nella fattispecie, è possibile risparmiare 300 Euro rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Di seguito i dettagli sulla configurazione:

MacBook Pro con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16", 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD - Argento: 2799,99 Euro (3099 euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per il 15 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 4 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

La disponibilità però viene indicata solo su sei unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

Amazon propone anche la possibilità di effettuare i pagamenti a rate in cinque mensilità da 560 Euro, a tasso zero ed interessi zero e senza spese extra.

Tramite la scheda prodotto viene anche indicata la possibilità di aggiungere la garanzia AppleCare+ per tre anni, che offre riparazioni illimitate per danni accidentali ed accesso prioritario 24/7 agli esperti Apple al prezzo di 399 Euro, da aggiungere ovviamente al prezzo del laptop.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, come avvenuto anche in altre circostanze.