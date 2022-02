Amazon, oltre 300 Euro di sconto sul MacBook Pro 2021 con M1 Pro

Dopo aver riportato lo sconto sulla stampante 3D su Amazon, continuiamo a discutere delle promozioni proposte dal colosso di Seattle sui prodotti d'elettronica ed informatica. Nello specifico, in occasione del weekend cala di oltre 300 Euro il prezzo del MacBook Pro da 14 pollici con M1 Pro e CPU 8-core.

Di seguito i dettagli dello sconto:

2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Argento: 2.020,87 Euro (2.349 Euro)

Amazon permette anche di scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 404,18 Euro al mese per cinque mesi, ma chiaramente si può anche optare per il pagamento in un'unica soluzione. Nel momento in cui stiamo scrivendo, però, non viene garantita la disponibilità ma è comunque possibile completare l'ordine per bloccare il prodotto a questo prezzo scontato. Amazon sottolinea che "stiamo lavorando per renderlo nuovamente disponibile. Completa l’ordine e ti invieremo una email con la data di consegna non appena sarà disponibile".

Tramite la scheda prodotto viene anche proposta la possibilità di aggiungere la garanzia aggiuntiva di tre anni al prezzo di 299 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Lo stesso vale anche per accessori supplementari come le AirPods, il Magic Mouse, cavi, tastiere ed altro.