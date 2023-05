Amazon, 300 Euro di sconto sul MacBook Pro 2023 con M2 Pro

In risposta agli Sconti Spaziali di Trony, Amazon in questo weekend di Maggio 2023 propone uno sconto molto interessante sul MacBook Pro 2023 nella versione con chip M2 Pro.

Di seguito i dettagli dello sconto:

MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 12-core e GPU 19‑core: display Liquid Retina XDR da 16”, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD - Argento: 2799 Euro (3099 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 24 Maggio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Lo sconto è del 10%, pari a 300 Euro in meno rispetto ai 3099 Euro imposti dal produttore, e come sempre Amazon non fornisce alcuna indicazione sulla data di scadenza dell’offerta, motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine in giornata odierna in caso d’interesse.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere il pagamento in cinque rate mensili da 559,80 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, direttamente al momento del pagamento. Tale opzione si può scegliere al momento del pagamento.