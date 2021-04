Amazon: fino a 300 Euro di sconto su tre TV Sony 4K HDR

Dopo aver riportato lo sconto sulla Amazon Fire TV Stick di Mediaworld, ci spostiamo sul sito web del colosso di Jeff Bezos che in giornata odierna propone una serie di promozioni molto interessanti su alcuni modelli di TV Sony 4K HDR, su cui è possibile risparmiare fino a 300 Euro

Sconti TV Sony su Amazon

Sony KD65X7055PBAEP , Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 799 Euro (1099 Euro)

Android Tv 65 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica A]: 949 Euro (955,14 Euro) Sony KD49X7055PBAEP, Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica A]: 599 Euro (799 Euro)

Come sempre, Amazon non ha diffuso alcun tipo d'indicazione sulla data di scadenza della promozione. Consigliamo ovviamente di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

La società americana garantisce la consegna entro mercoledì 28 Aprile 2021, per i clienti Prime e con tutti i vantaggi previsti dal programma di sottoscrizione. Amazon sottolinea anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".