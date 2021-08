Amazon: 300 Euro di sconto sul TV LG OLED B1 da 65 pollici

Dopo aver segnalato lo sconto sull'iPhone 12 da 256 gigabyte di Amazon, torniamo nuovamente sulla piattaforma di vendita americana per riportare un'altra offerta molto interessante, riguardante un TV LG OLED del 2021 con diagonale da 65 pollici, che viene scontato di 300 Euro rispetto al prezzo di listino.

Come dicevamo poco sopra, in giornata odierna è possibile godere di un'interessante sconto su un ATV LG OLED della gamma 2021:

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65", TV OLED Serie B1 2021 con Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1699 Euro (1998,99 Euro)

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì 9 Agosto 2021 per i clienti Prime che effettuano l'ordine entro 22 ore e 46 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Nelle note si legge anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".

E' anche disponibile la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 339,80 Euro al mese, semplicemente selezionando l'apposita casella sulla colonna di destra della scheda prodotto su Amazon.