Amazon: 300 Euro di sconto sul TV LG OLED C1 da 55 pollici

Poche ore dopo la pubblicazione dell'offerta sul bundle comprensivo di TV e soundbar LG, torniamo nuovamente su Amazon che in giornata odierna propone uno sconto molto interessante su un TV LG OLED del 2021, della gamma C1, con diagonale da 55 pollici.

Sconto TV LG OLED C1

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Processore 4K α9 Gen4 con AI, Wi-Fi, AI ThinQ, FILMMAKER MODE, HDR 10 Pro, Google Assistant e Alexa Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 1.599 Euro (1.899 Euro)

Il risparmio, quindi, è di 300 Euro rispetto al prezzo di listino. Amazon nella scheda tecnica evidenzia che la promozione sarà attiva per i prossimi sei giorni, e garantisce la consegna a casa senza costi aggiuntivi entro mercoledì 28 Aprile 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro due ore e sei minuti.

La spedizione e vendita è gestita direttamente dal colosso di Seattle, che però evidenzia come "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto. Per nasconderlo, scegli Spedizione in imballaggio Amazon all’acquisto".

A disposizione degli utenti ci sono anche due opzioni per la protezione aggiuntiva, da un anno a 67,89 Euro e due anni a 105,59 Euro una tantum. L'acquisto viene completato direttamente spuntando la casella dedicata.