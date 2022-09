Amazon: quasi 300 Euro di sconto su un TV QLED Samsung da 55'

In questo venerdì di Settembre 2022, Amazon propone uno sconto molto interessante su un TV a marchio Samsung, con diagonale di 55 pollici. Il risparmio, rispetto al prezzo precedente, è di quasi 300 Euro, e la consegna è garantita a stretto giro di orologio.

Di seguito i dettagli dell'offerta:

Samsung TV Neo QLED QE55QN700ATXZT, Smart TV 55” Serie QN700A, Neo QLED 8K UHD, Alexa e Google Assistant Integrata, Stainless Steel, 2021, HDMI 2.1, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]: 929 Euro (1211,89 Euro)

Come dicevamo poco sopra, il risparmio netto è di 282,89 Euro rispetto al prezzo precedente, pari al 23%. La consegna è garantita per giovedì 22 Settembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 12 ore e 16 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra della durata di due anni a 47,49 Euro e di tre anni a 62,89 Euro. Non è disponibile il pagamento a rate Amazon, ma solo quello attraverso Cofidis che può essere scelto direttamente al check-out, attraverso le opzioni dedicate da selezionare al momento del pagamento.

Nessuna informazione, come sempre, sulla data di scadenza della promozione e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per non perdervi il prezzo ridotto.