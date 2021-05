Amazon: 300 Euro di sconto su TV Sony e Samsung da 55 e 65 pollici

Dopo aver riportato lo sconto di Amazon sul monitor LG, torniamo nuovamente sul sito di Jeff Bezos per parlare di una serie di sconti molto interessanti proposti in giornata odierna su TV Sony e Samsung da 55 e 65 pollici.

Sconti Amazon del 5 Maggio 2021

Samsung Crystal UHD 4K 2021 55AU8070 – Smart TV 55’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 646 Euro (849 Euro)

– Smart TV 55’’, Risoluzione 4K UHD, Processore 4K, HDR, Wi-Fi, Nero, [Efficienza energetica classe G] [Classe di efficienza energetica G]: 646 Euro (849 Euro) Sony KD65X7055PBAEP, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro (1099 Euro)

Il TV Samsung ha come data di consegna, ovviamente gratuita e senza costi aggiuntivi, venerdì 7 Maggio 2021 per coloro che effettueranno l'ordine entro 28 minuti, e non è prevista alcuna possibilità di effettuare il pagamento a rate, a differenza di quanto avviene con la controparte Sony per cui è possibile dilazionare il pagamento in 12 rate mensili Amazon da 66,59 Euro a tasso zero e spese extra zero. In questo caso la consegna però è garantita entro martedì 11 Maggio per i clienti Prime che effettueranno l'ordine entro 19 ore e 28 minuti.

Nessuna informazione sull'eventuale data di scadenza, ma la disponibilità è immediata su entrambi i mobelli.