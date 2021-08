Amazon, fino a 300 Euro in meno su smart TV 4K DVB-T2 LG e Samsung

Amazon in queste ore sta proponendo non solo Realme Buds Air 2 in sconto a meno di 40 Euro, ma anche diversi smart TV LG e Samsung con tagli di prezzo anche pari a 300 Euro: vediamo di quali modelli si tratta e i prezzi a cui vengono proposti dal colosso dell’e-commerce e rivenditori terzi.

Sconti Amazon su smart TV LG e Samsung

LG 43UP76906LE Smart TV LED 4K Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 378,99 Euro

La maggior parte dei televisori citati risulta venduta e spedita dalla stessa Amazon, dispone della consegna senza costi aggiuntivi per clienti iscritti a Prime e anche della possibilità di completare il pagamento a rate con Cofidis al check-out. Solo nel caso dell’ultimo smart TV Samsung citato il rivenditore è di terze parti; dunque, consigliamo di verificare la sua attendibilità prima di procedere con l’acquisto. Infine, segnaliamo la mancanza di una data di conclusione delle promozioni viste.

Sempre in questi giorni, il colosso ora guidato da Andy Jassy propone 4 computer portatili ASUS con sconti fino al 28%.