Amazon, fino a 300 Euro in meno su smart TV 4K DVB-T2 Sony e Hisense

Non solo Trony propone smart TV OLED e 4K in offerta fino al 16 aprile 2021, ma in questo periodo anche su Amazon figurano diversi televisori Ultra HD 4K con DVB-T2 con offerte fino al 27%, ergo fino a 300 Euro in meno rispetto al prezzo di listino. In questo caso particolare, si parla di TV proposti da Sony e Hisense.

Sconti Amazon smart TV Sony e Hisense

Sony KD43X7055PBAEP , Smart Tv 43 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd [Classe di efficienza energetica G]: 569 Euro (749 Euro)

, Smart Tv 43 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd [Classe di efficienza energetica G]: 569 Euro (749 Euro) Sony KD49X7055PBAEP , Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (799 Euro)

, Smart Tv 49 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 599 Euro (799 Euro) Sony KD65X7055PBAEP , Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro (1.099 Euro)

, Smart Tv 65 Pollici, Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 799 Euro (1.099 Euro) Hisense 50U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 50", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 649 Euro (799 Euro)

Tutti questi smart TV a marchio Hisense e Sony sono venduti e spediti da Amazon e per ognuno di essi risulta disponibile la consegna senza costi aggiuntivi a tutti i clienti iscritti a Prime, ma non appare la consegna gratuita in un giorno. Inoltre, per tutti i modelli in questione è possibile effettuare il pagamento in 5 rate mensili in base al piano proposto da Amazon. Infine, mancando una data di conclusione di queste promozioni consigliamo di concludere rapidamente l’acquisto nel caso in cui risultino di vostro interesse.

