Amazon, fino al 31% di sconto su diversi smartphone Xiaomi Redmi e POCO

Amazon continua a offrire tanti sconti interessanti a tutti gli utenti: dopo avere visto le offerte per SSD Crucial, soundbar Samsung e anche lo smartphone Galaxy S21 Ultra, rimaniamo in quest’ultimo settore vedendo tutte le offerte attualmente disponibili per dispositivi mobili firmati Xiaomi, compresi i modelli Redmi e POCO.

Smartphone Xiaomi in offerta su Amazon:

Xiaomi Redmi 9C Smartphone 2GB 32GB 6.53" HD+ Dot Drop display 5000mAh (typ) AI Face Unlock 13 MP AI Triple telecamera [Versione globale] Blu: 109,90 Euro (129,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 9S 64 + 4 Gb, Aurora Blue: 157,99 Euro (229,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 9 -Smartphone 6.53" FHD+ DotDisplay (4GB RAM, 128GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] - Colore Midnight Grey: 160,00 Euro (229,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Smartphone - 6.67" DotDisplay 6GB 128GB 64MP AI Quad Camera 5020mAh (typ)* NFC Interstellar Grey [Versione globale]: 217,90 Euro (299,90 Euro)

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67" FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , Alexa Hands-Free, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana], Verde (Tropical Green): 219,90 Euro (269,00 Euro)

Xiaomi POCO X3 NFC, Smartphone 6+128GB, display 6,67" FHD+, Snapdragon 732G, 64MP AI Quad-Camera, batteria 5160mAh, Blu (Cobalt Blue) (Versione ufficiale): 239,90 Euro (269,00 Euro)

Non tutti i modelli risultano venduti e spediti da Amazon in quanto alcuni rivenditori li offrono sul sito di e-commerce a un prezzo ridotto, di conseguenza consigliamo di verificare il feedback degli altri utenti prima di procedere con l’acquisto.

Nel caso in cui gli smartphone Xiaomi siano offerti direttamente da Amazon risulta inoltre disponibile il pagamento in 5 rate mensili strutturate dalla stessa società; in alternativa, potrete effettuare il pagamento a rate tramite CreditLine di Cofidis. Infine, non risultando disponibile una data di conclusione delle offerte, il consiglio è quello di acquistare il dispositivo di vostro interesse il prima possibile.

A proposito di smartphone Xiaomi in offerta, da MediaWorld solo per oggi venerdì 19 febbraio 2021 potrete trovare Xiaomi Redmi Note 9T a 249,99 Euro.