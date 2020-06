Amazon: 31% di sconto su un SSD interno Samsung da 1 terabyte

Nuova offerta di Amazon su un SSD. Dopo lo sconto sul SSD Crucial di qualche giorno fa, quest'oggi il colosso di Jeff Bezos propone in promozione un modello di Samsung, sempre da 1 terabyte, con possibilità di riceverlo a casa in poche ore.

Si tratta dell'MZ-76Q1T0 860 QVO, un SSD interno da 1 terabyte con interfaccia SATA, che può essere acquistato a 109,90 Euro, il 31% in meno rispetto ai 158,29 Euro, per un risparmio di 48,49 Euro.

L'SSD in questione offre una velocità di scrittura sequenziale fino a 550 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 520 MB/s. Come fattore di forma è da 2,5 pollici, ed include anche la tecnologia V-NAND di Samsung, oltre che il software Samsung Magican che permetterà agli utenti di tenere sempre sotto controllo lo stato di salute dell'SSD, oltre che di tenerlo sempre aggiornato.

Come dicevamo poco sopra, il prodotto beneficia di tutti i vantaggi del Prime, inclusa la spedizione e consegna in 24 ore se si ordina in 7 ore e 49 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. La vendita è gestita da un rivenditore terzo, mentre la spedizione direttamente dalla società americana. E' anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da guasti a 10,89 Euro.