Amazon: fino al 32% di sconti su AirPods Pro ed iPad da 10,2 pollici 2021

Mentre Mediaworld lancia il Red Friday, in giornata odierna anche Amazon propone una serie di sconti molto interessanti sui prodotti d'elettronica: nella fattispecie, troviamo sconti su AirPods Pro ed iPad da 10,2 pollici, su cui vengono proposte riduzioni fino al 30%.

Di seguito i dettagli degli sconti:

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021): 188,99 Euro (279 Euro)

con custodia di ricarica MagSafe (2021): 188,99 Euro (279 Euro) 2021 Apple iPad (10,2", Wi-Fi, 256GB) - Grigio siderale (9ª generazione): 489 Euro (559 Euro)

Per quanto riguarda le AirPods Pro, viene anche garantita la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 37,80 euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con la consegna senza costi aggiuntivi prevista per lunedì 30 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 54 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Anche su iPad da 10,2 pollici del 2021 viene data la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon, da 97,80 Euro al mese per cinque mesi. La consegna anche in questo caso è garantita per lunedì 30 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 6 ore e 54 minuti.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.