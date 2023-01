Amazon: 33% di sconto su un notebook MSI Prestige con NVIDIA RTX ed i7

Continuano gli sconti post-capodanno su Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone un'offerta molto interessante su un laptop MSI Prestige con processore Intel Core i7 e NVIDIA RTX 3050, su cui è possibile risparmiare il 33% rispetto al prezzo di listino.

Di seguito i dettagli:

MSI Prestige 15 A12UC-043IT, Notebook 15.6" FHD, Intel I7-1280P 14 Core, Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 1.199 Euro (1.799 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 4 Gennaio 2023 per coloro che completeranno l'ordine entro 13 ore e 56 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il reso entro 30 giorni.

Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questi consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio per evitare di lasciarvi sfuggire questa gustosa promozione.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello su Amazon: in precedenza il minimo storico era stato di 1.249 Euro. Si tratta senza dubbio di un'ottima soluzione per coloro che desiderano acquistare un nuovo laptop da gaming a prezzo ridotto, sfruttando tutte le potenzialità previste dalla GPU.