Amazon: fino al 33% di sconto su tanti monitor da gaming Samsung Odyssey

Al via un'altra settimana, ed ancora sconti dal fronte Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone una serie offerte sui monitor da gaming Samsung Odyssey di varie dimensioni, che possono essere potati a casa a prezzi ridotti.

Sconti monitor Samsung su Amazon

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (S32AG504), Flat, 32'', 2560x1440 (QHD), HDR 10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 429,90 Euro (579 Euro)

(S32AG504), Flat, 32'', 2560x1440 (QHD), HDR 10, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free: 429,90 Euro (579 Euro) Samsung Gaming Monitor Odyssey G7 (S28AG702), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free: 689,90 Euro (879 Euro)

(S28AG702), Flat, 28", 3840x2160 (UHD 4K), HDR, IPS, 144Hz, 1ms, FreeSync Pro, G-Sync, HDMI, USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, PIP, Flicker Free: 689,90 Euro (879 Euro) Samsung Monitor Gaming Odyssey G9 (C49G93), Curvo (1000R), 49", 5120x1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS: 1229,90 Euro (1679 Euro)

(C49G93), Curvo (1000R), 49", 5120x1440 (Dual QHD), 32:9, HDR10+, HDR1000, VA, 240 Hz, 1 ms, Freesync Pro, G-Sync, HDMI, USB 3.0, Display port, Ingresso Audio, HAS: 1229,90 Euro (1679 Euro) Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 179,90 Euro (269 Euro)

(S24AG302), Flat, 24", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 179,90 Euro (269 Euro) Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S27AG302), Flat, 27", 1920x1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode: 199,90 Euro (286,11 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, mentre non sono disponibili molte indicazioni sulla data di scadenza dell'offerta e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente per evitare spiacevoli sorprese.