Amazon, 350 euro in meno su OPPO Find X3 Pro e grandi sconti su TWS e smartband

Dopo i clamorosi 1200 euro di sconto di Unieuro su Smart TV Samsung Neo QLED, torniamo a focalizzarci sul mercato mobile per una ricca selezione di dispositivi OPPO davvero per tutte le tasche, disponibili venduti e spediti da Amazon.

Si parte, come sempre, dagli smartphone. Ha fatto tanto parlare di sé, in virtù di un design unico e di un curioso sensore fotografico microscopico. Ne abbiamo raccontato pregi e difetti nella nostra recensione di OPPO Find X3 Pro, ma il nuovo top di gamma del brand ha convinto davvero tutti. Con un prezzo fissato a 1149 euro, però, non si tratta esattamente di un prodotto accessibile a tutti. Per questo ci viene incontro Amazon con uno sconto fino al 30% per le colorazioni Nero e Blu, disponibile sul noto ecommerce a 799,99 euro in offerta per Natale.

Spazio anche per la variante Neo, dotata di SoC Snapdragon 865 e a tutti gli effetti considerabile come un top di gamma. Con un punto prezzo decisamente più accattivante, pari a 649,90 euro, anche lui subisce un corposo taglio che lo rende ancora più adatto a chi è alla ricerca di un dispositivo dalle ottime prestazioni senza spendere troppo. A soli 529,99 euro, infatti, quella di Amazon potrebbe essere una proposta da non farsi scappare.

Nella collezione riservata a OPPO dal colosso dell'eshop non mancano poi i dispositivi indossabili. Tra questi, il taglio di prezzo più sensibile lo subisce la OPPO Band Style, che passa da 69,90 a 33,99 euro, per uno sconto del 51%. Trattamento simile per OPPO Watch da 46mm, proposto a 198,99 euro anziché 299,99.

Quanto ai migliori auricolari TWS, tra le proposte del produttore asiatico troviamo un prodotto di cui avrete sicuramente già sentito parlare su queste pagine. Ci riferiamo alla nostra recensione dei TWS OPPO Enco Air, auricolari con Bluetooth 5.2 e AAC con un price point di 99,99 euro, ora offerte a soli 49,99 euro, per un taglio netto del 50%.

Concludono la carrellata gli auricolari TWS Premium Oppo Enco X che, con il loro 29% in meno, passano da 179,99 a 127 euro.