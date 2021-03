Amazon, fino a 350 Euro di sconto su smart TV 4K LG e Samsung

Assieme al televisore a firma Sharp in offerta sotto i 200 Euro, su Amazon è possibile trovare in questi giorni una vasta gamma di smart TV con display 4K e supporto allo standard DVB-T2 in promozione con cali anche di 350 Euro rispetto al prezzo di listino, specialmente a marchio LG e Samsung: ecco la lista.

Sconti Amazon su smart TV LG e Samsung

LG UHD TV 43UN71006LB.APID , Smart TV 43'', LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 377,12 Euro (399 Euro)

LG UHD TV 55UN71006LB.APID , Smart TV 55'', LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 449 Euro (478 Euro)

LG TV UHD AI 70UN71006LA , Smart TV, 70", 4k, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 799 Euro (899 Euro)

LG UHD TV 75UN71006LC.API , Smart TV 75'', LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata [Classe di efficienza energetica A]: 949 Euro (1.299 Euro)

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa [Classe di efficienza energetica G]: 459,99 Euro (549 Euro)

Samsung TV UE50TU8500UXZT Smart TV 50" Serie TU8500, Dinamic Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Nero [Classe di efficienza energetica G]: 549 Euro (629 Euro)

Samsung LS05T The Sero, Smart TV 43", 4K, Wi-Fi, 2020, con Alexa integrata, Blue [Classe di efficienza energetica G]: 1.149,12 Euro (1.499 Euro)

Tutti questi televisori sono venduti e spediti da Amazon, ergo godono della spedizione senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al piano Prime; in nessun caso, però, sembra disponibile la consegna in un giorno. Inoltre, Amazon ha reso possibile il pagamento suddiviso in 5 comode rate mensili pianificate dalla stessa azienda o, in alternativa, secondo il piano CreditLine di Cofidis.

Infine, non essendo nota una data di scadenza di queste offerte il nostro invito è, come capita in queste occasioni, quello di completare l’acquisto il prima possibile se questi modelli risultano di vostro interesse.

