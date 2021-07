Amazon: fino al 36% di sconto su smartphone OPPO, POCO e Realme

Amazon nella giornata di oggi sta proponendo un TV LG OLED 2021 a oltre 500 Euro in meno, ma alla lista delle promozioni del giorno si aggiungono anche diversi smartphone OPPO, POCO e Realme, per tagli di prezzo che raggiungono anche il 36% in meno rispetto al listino. Ecco i modelli interessati.

Sconti Amazon su smartphone OPPO, POCO e Realme

OPPO A74 Smartphone, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Prism Black: 219,90 Euro

Smartphone, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Prism Black: 219,90 Euro OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, Cavo dati OPPO Tipo-C, Argento (Galactic Silver) [Versione Italiana]: 379,90 Euro

Smartphone 5G, Qualcomm 765G, 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, Cavo dati OPPO Tipo-C, Argento (Galactic Silver) [Versione Italiana]: 379,90 Euro realme C21 Smartphone, Mega Batteria da 5.000 mAh, Display Mini-Drop da 6.5", Tripla Fotocamera da 13 MP con AI, Potente Processore Helio G35, Dual Sim, 4 + 64 GB, Blu (Cross Blue): 117,69 Euro

Smartphone, Mega Batteria da 5.000 mAh, Display Mini-Drop da 6.5", Tripla Fotocamera da 13 MP con AI, Potente Processore Helio G35, Dual Sim, 4 + 64 GB, Blu (Cross Blue): 117,69 Euro realme 7 5G Smartphone, Display ultra fluido a 120Hz, 48MP+16MP Quad Fotocamera, 6.5 Pollici Android Cellulari, 5000mAh Batteria, Ricarica rapida da 30W, Dual SIM, NFC, 6GB + 128GB, Blu: 179 Euro

Smartphone, Display ultra fluido a 120Hz, 48MP+16MP Quad Fotocamera, 6.5 Pollici Android Cellulari, 5000mAh Batteria, Ricarica rapida da 30W, Dual SIM, NFC, 6GB + 128GB, Blu: 179 Euro realme 7 Pro , Display Super AMOLED 6.4", Processore Otto - Core Snapdragon 720G, 8 GB RAM + 128 GB ROM, Fotocamera Quadrupla Sony da 64 MP + Fotocamera Selfie 32 MP, Dual SIM, NFC, Blu: 241,65 Euro

, Display Super AMOLED 6.4", Processore Otto - Core Snapdragon 720G, 8 GB RAM + 128 GB ROM, Fotocamera Quadrupla Sony da 64 MP + Fotocamera Selfie 32 MP, Dual SIM, NFC, Blu: 241,65 Euro POCO X3 Pro - Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 269,90 Euro

- Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz FHD+ DotDisplay, Snapdragon 860, 48MP Quad Camera, 5160mAh, Phantom Black (Versione Italia + 2 Anni di Garanzia): 269,90 Euro POCO F3 - Smartphone 8+256GB, 6,67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 870, 48MP Tripla Camera, 4520mAh, Night Black (Versione Italiana + 2 Anni di Garanzia): 359,90 Euro

La maggior parte dei qui citati smartphone sono venduti e spediti da Amazon e godono della consegna gratuita anche in un solo giorno, ovviamente con disponibilità limitata ai clienti iscritti a Prime; nel caso siano rivenditori terzi a vendere sul sito del colosso di Seattle, consigliamo di controllare la loro affidabilità prima di procedere con l’acquisto, effettuabile anche a rate con Cofidis al check-out.

Sempre su Amazon è possibile trovare anche il portatile da gaming Acer Nitro 5 a 749 Euro.