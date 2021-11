Amazon: fino a 368 Euro in meno su monitor HP e LG, anche da gaming

Oltre alle offerte su iPhone 13 mini e 12 mini su Amazon, la società fondata da Jeff Bezos rilancia anche offerte su monitor HP e LG anche da gaming, per tagli di prezzo che arrivano fino a 368 Euro rispetto al listino. Ecco alcuni dei migliori modelli attualmente disponibili in sconto.

Sconti Amazon su monitor HP e LG

HP - Gaming X24ih Monitor 23.8", IPS FHD 1920x1080 a 144 Hz, Micro-Edge, Tempo Risposta 1 ms, Refresh rate 144 Hz. AMD FreeSync, Regolazione Inclinazione, Altezza e Rotazione, Comandi su schermo, Nero: 219,98 Euro

Monitor 23.8", IPS FHD 1920x1080 a 144 Hz, Micro-Edge, Tempo Risposta 1 ms, Refresh rate 144 Hz. AMD FreeSync, Regolazione Inclinazione, Altezza e Rotazione, Comandi su schermo, Nero: 219,98 Euro LG 34WP500-B - Monitor Ultrawide LG (pannello IPS: 2560 x 1080, 21:9, 250nits, 1000:1, 75Hz, 5ms, diag. 86,6 cm, AMD Freesync, HDR10), nero: 274,59 Euro

- Monitor Ultrawide LG (pannello IPS: 2560 x 1080, 21:9, 250nits, 1000:1, 75Hz, 5ms, diag. 86,6 cm, AMD Freesync, HDR10), nero: 274,59 Euro LG 24ML600S Monitor 24" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 159,99 Euro

Monitor 24" FULL HD LED IPS, 1920x1080, 1ms MBR, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, HDMI (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 159,99 Euro LG 27UL500 Monitor 27" UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840x2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 259,99 Euro

Monitor 27" UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840x2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco: 259,99 Euro LG 32UL950 Monitor 31.5" UltraHD 4K LED Nano IPS HDR 600, 3840 x 2160, Radeon FreeSync, Multitasking, Audio Stereo 10W, Design Ultra Slim, HDMI, Display Port, USB, Thunderbolt 3: 931,51 Euro

I primi quattro modelli citati sono venduti e spediti da Amazon, dunque godono di consegna gratuita anche in un giorno per clienti Prime e sono pagabili a rate Tasso Zero con piano Cofidis o della stessa azienda statunitense. L’ultimo monitor LG, invece, risulta venduto e spedito da un negozio di terze parti per il quale consigliamo di verificare l’affidabilità prima di procedere con l’acquisto.

