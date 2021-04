Amazon, fino al 38% di sconto su diversi smartwatch Huawei e Xiaomi

Amazon in queste ore sta proponendo non solo un Apple Watch SE e un monitor da gaming AOC in offerta, ma anche una serie di smartwatch a marchio Huawei e Xiaomi, per sconti fino al 38% rispetto al prezzo di listino citato dal colosso dell’e-commerce nel loro catalogo. Vediamo quali sono i modelli interessati in particolare.

Sconti Amazon smartwatch Huawei e Xiaomi

HUAWEI WATCH GT 2e Smartwatch, 1.39" AMOLED HD Touchscreen, GPS e GLONASS, Auto Rileva 6 Sport, Tracking di 15 Sport Diversi, VO2Max, Battito Cardiaco in Tempo Reale, Black: 109 Euro (169,90 Euro)

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 46 mm, Durata Batteria fino a 2 Settimane, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Display del Quadrante in Vetro 3D, Chiamata Tramite Bluetooth, Matte Black: 140,84 Euro (229 Euro)

HUAWEI WATCH GT 2 Pro Smartwatch, Touchscreen 1.39" AMOLED HD, 2 settimane utilizzo con una ricarica, GPS e GLONASS, SpO2, 100+ Modalità di allenamento, Chiamate Bluetooth, Nero (Night Black): 227 Euro (299,90 Euro)

HUAWEI WATCH FIT Smartwatch, Display AMOLED da 1.64", Animazioni Quick-Workout, Durata della Batteria 10 Giorni, 96 Modalità di Allenamento, GPS Integrato, 5ATM, Monitoraggio del Sonno, Black: 79,99 Euro (129,99 Euro)

Xiaomi Mi Watch Lite - Smartwatch Black: 53,99 Euro (69,99 Euro)

I succitati smartwatch sono disponibili in alcuni casi da rivenditori terzi e in altri da Amazon, ma è sempre il colosso dell’e-commerce a occuparsi della spedizione e della consegna al cliente. Per questo motivo, risulta presente anche la consegna senza costi aggiuntivi per utenti iscritti al piano Prime e, per certi prodotti specifici, anche la consegna gratuita in un giorno. Non risulta pubblicata una data di conclusione di queste offerte, quindi se volete coglierle e aggiudicarvi uno di questi smartwatch a un prezzo competitivo vi conviene affrettarvi.

Tra gli altri sconti di Amazon presenti in queste ore abbiamo trattato anche le promozioni su smart TV Samsung fino a 400 Euro in meno rispetto al prezzo di listino.