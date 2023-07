Amazon: 38% di sconto su laptop Lenovo IdeaPad con RTX 3060

L'Amazon Prime Day 2023 è terminato, ma le offerte sul sito web del gigante di Seattle continuano e quest'oggi la società americana propone uno sconto molto interessante su un laptop a marchio Lenovo con display da 15,6 pollici e processore Intel Core i7, a cui si aggiunge la scheda grafica RTX 3060.

Di seguito i dettagli della configurazione:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Portatile, Display 15.6" FHD IPS 250nits 120Hz, Intel Core i7-12650H, RAM 1x16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey: 999 Euro (1599 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per mercoledì 26 Luglio 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Amazon propone anche il pagamento a rate con Cofidis, mentre non viene data la possibilità di scegliere la dilazione di pagamento con Amazon in cinque o dodici mensilità.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, inoltre, non sono emerse informazioni di alcun tipo sulla data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.