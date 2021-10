Amazon: fino al 38% in meno su smartwatch Xiaomi e TicWatch

Alla promozione di giornata su Samsung Galaxy S21 5G da 256GB disponibile su Amazon si aggiunge, nella medesima piattaforma di e-commerce, anche una serie di offerte su smartwatch Xiaomi e TicWatch, con tagli di prezzo fino al 38%. Ecco quali sono i modelli interessati.

Sconti Amazon su smartwatch Xiaomi e TicWatch

Xiaomi Mi Watch LITE Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4'', Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana: 59,99 Euro

Orologio Smart, Display LCD TFT 1.4'', Fino a 9 Giorni di Autonomia con una Ricarica, GPS integrato, Monitora 11 Tipologie di Sport, Nero, Versione Italiana: 59,99 Euro TicWatch GTH Smartwatch Orologio Intelligente, durata della batteria fino a 10 giorni con misurazione della temperatura della pelle, monitoraggio della frequenza cardiaca con ossigeno nel sangue,5ATM: 49,99 Euro

Smartwatch Orologio Intelligente, durata della batteria fino a 10 giorni con misurazione della temperatura della pelle, monitoraggio della frequenza cardiaca con ossigeno nel sangue,5ATM: 49,99 Euro TicWatch S2 Smartwatch sportivo Wear OS by Google, Impermeabile 5 ATM, GPS integrato, Cardiofrequenzimetro, Musica, Compatibile con Android e iOS, Nero, Display 1.39" AMOLED: 155,75 Euro

Smartwatch sportivo Wear OS by Google, Impermeabile 5 ATM, GPS integrato, Cardiofrequenzimetro, Musica, Compatibile con Android e iOS, Nero, Display 1.39" AMOLED: 155,75 Euro Ticwatch E3 Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro: 170 Euro

Smartwatch Smart Watch da uomo Wear OS Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Platform e sistema a doppio processore Mobvoi Google Pay GPS Cardiofrequenzimetro: 170 Euro TicWatch Pro 3 LTE Smartwatch Orologio Intelligente, Wear OS by Google, monitoraggio della frequenza cardiaca del sonno e NFC, IP68 Swim Ready (Funzionalità LTE non disponibile in Italia): 287,99 Euro

Dei modelli citati, notiamo che sia il TicWatch GTH da 49,99 Euro che il TicWatch E3 da 170 Euro sono proposti ai loro rispettivi prezzi minimi secondo lo storico Amazon. In altre parole, si tratta dell’occasione giusta per acquistarli se di vostro interesse.

Altri dettagli riguardanti vendita e spedizione vedono la compagnia statunitense occuparsi di entrambe, offrendo anche la consegna gratuita in un giorno per ogni singolo smartwatch. Per quelli dal costo superiore ai 100 Euro, non manca pure la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero.

Tra le altre offerte Amazon, segnaliamo anche l’essiccatore Sunlu per filamenti di stampa 3D al prezzo più basso di sempre.