Amazon: 4 smart TV DVB-T2 Sharp al prezzo più basso di sempre, tutti a meno di 300 Euro

Questo è davvero un grande periodo di offerte su Amazon. Oltre ai computer portatili HP da gaming in offerta, anche con RTX 3060, il portale di e-commerce ha deciso di rilanciare 4 smart TV DVB-T2 Sharp ai prezzi più bassi di sempre registrati. Insomma, un’occasione imperdibile per adeguarsi al nuovo standard del digitale terrestre.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 Sharp

Sharp Aquos 24Bi6E -Android 9.0 Smart TV HD 24" HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, 2xHDMI 2xUSB, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 219,99 Euro

Sharp Aquos 32BC6E - Smart TV HD 32" Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021, Nero [Classe di efficienza energetica F]: 239,99 Euro

Sharp Aquos 32DC6E 32" Smart TV Frameless HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F]: 259,99 Euro

Sharp Aquos 32Di6E 32" Frameless Android 9.0 Smart TV 10 bit HD Ready LED TV, Wi-Fi, DVB-T2/S2, 1366 x 768 Pixels, Nero, suono Harman Kardon, 3xHDMI 2xUSB, 2021 [Classe di efficienza energetica F]: 269,99 Euro

L’unico modello appena al di sopra del prezzo minimo storico è Sharp Aquos 32BC6E da 239,99 Euro, ma resta pur sempre una cifra competitiva e particolarmente accessibile. A occuparsi di vendita e spedizione è sempre Amazon, che offre la possibilità di effettuare il pagamento in più rate Tasso Zero con un suo piano o secondo programma Cofidis. Ogni televisore citato resterà in sconto per i prossimi 7 giorni e la consegna avverrà prima di Natale. Insomma, cogliete questa occasione e aggiudicatevi un modello tra quelli disponibili.

