Amazon: 4 smartphone Xiaomi in offerta, top di gamma 12 Pro al minimo storico

In aggiunta agli smartphone OPPO in offerta su Amazon, sempre sullo stesso portale potrete trovare in questo fine settimana di agosto 2022 4 smartphone Xiaomi a prezzi ottimi, tra i quali spiccano i due Xiaomi 12 e 12 Pro al prezzo più basso di sempre. Vediamo assieme i dettagli dell’iniziativa.

Sconti Amazon su smartphone Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 - Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” 90Hz, Snapdragon 680, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh, Graphite Grey (IT Version + 2 anni garanzia): 199,90 Euro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G - Smartphone 6+128GB, 6.67” 120Hz FHD+ AMOLED, MediaTek 920, fotocamera 108MP, 4500mAh, 120W HyperCharge, Green (IT + garanzia 2 anni): 379,90 Euro

Xiaomi 12 - Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 649,90 Euro

Xiaomi 12 Pro - Smartphone 8+256GB, 6.73" 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, Pro-Grade Triple 50MP Camera, 4600mAh, 120W Xiaomi HyperCharge, Blue (Versione IT + 2 Anni di Garanzia): 929,90 Euro

Come già anticipato, le offerte su Xiaomi 12 e 12 Pro portano i due dispositivi mobili al prezzo più basso di sempre, almeno secondo i dati raccolti da Keepa. Il colosso dell’e-commerce si occupa di vendita e spedizione per ogni modello, garantendo la consegna gratuita ai consumatori iscritti a Prime anche in un singolo giorno; di conseguenza, ordinandolo oggi potreste riceverlo domani a seconda della disponibilità. Infine, segnaliamo che il pagamento può essere effettuato a rate Tasso Zero con Cofidis selezionando la voce dedicata al check-out.

