Amazon: 4 televisori DVB-T2 in sconto sotto i 250 Euro, uno è al prezzo minimo storico

Assieme ai computer portatili Acer in offerta su Amazon, il colosso di Seattle propone tantissime altre promozioni su una vasta gamma di dispositivi. Tra di essi figurano anche 4 televisori DVB-T2 sotto i 250 Euro, di cui 3 sono Android TV; vediamo ogni dettaglio dei modelli interessati.

Sconti Amazon su smart TV DVB-T2 CHiQ

CHiQ L32H7A , 32 pollici (80 cm), Android 9.0, Smart TV, HD, Wi-Fi, Bluetooth, Google Assistant, Netflix, Prime Video, 2 HDMI, USB [Classe di efficienza energetica F]: 212,49 Euro

CHiQ L32H7N HD Smart TV, 32 pollici, Wi-Fi, Netflix, Youtube, Prime Video, Facebook, HDR, DVB-T2/C/S2, Frameless Design [Classe di efficienza energetica F]: 199,99 Euro

CHiQ L40H7A , 40 pollici (100 cm), Android 9.0, Smart TV, FHD, WiFi, Bluetooth, Google Assistant, Netflix, Prime Video, HDMI, USB: 246,49 Euro

TV LED LCD Full HD 40'' CHiQ L40G4500, 40 pollici (101 cm), triple tuner (DVBT/T2/C/S2), riproduttore multimediale tramite porta USB, audio Dolby, 3 HDMI, 2 USB, Direct LED [classe energetica G]: 212,49 Euro

Tutti questi televisori CHiQ risultano venduti direttamente dal produttore cinese ma spediti da Amazon stessa; per questa ragione dispongono della consegna senza costi aggiuntivi nel caso in cui siate clienti iscritti a Prime. Non manca la possibilità di effettuare il pagamento a rate Tasso Zero grazie a Cofidis, con un piano visibile durante il checkout. Tra i modelli visti, il terzo citato è proposto al prezzo minimo storico mai registrato sulla piattaforma di e-commerce statunitense.

