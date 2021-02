Amazon, fino al 40% di sconto su diverse cuffie Logitech da gaming

Dopo avere visto gli sconti di qualche giorno fa per diverse schede madri ASUS serie 400 e 500, rimaniamo nel mondo del gaming da PC e segnaliamo altre offerte questa volta relative alle periferiche, nello specifico quattro modelli di cuffie Logitech sia entry-level che top di gamma.

Logitech G332 Cuffie Gaming Cablate , Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Rosse: da 61,99 Euro a 35,94 Euro (42% di sconto)

, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, ‎Microfono Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, ‎Rosse: da 61,99 Euro a 35,94 Euro (42% di sconto) Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate , Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu: da 81,99 Euro a 54,99 Euro (33% di sconto)

, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Audio 50 mm, ‎Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ‎Switch, Nero/Blu: da 81,99 Euro a 54,99 Euro (33% di sconto) Logitech G533 Cuffie Gaming Wireless con Microfono, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Pro-G 40 mm, Cancellazione Rumore, 2.4 GHz Wireless, USB, ‎Leggere, Batteria fino a 15h, PC/Mac, Nero: da 154,99 Euro a 131,99 Euro (15% di sconto)

con Microfono, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X, Driver Pro-G 40 mm, Cancellazione Rumore, 2.4 GHz Wireless, USB, ‎Leggere, Batteria fino a 15h, PC/Mac, Nero: da 154,99 Euro a 131,99 Euro (15% di sconto) Logitech G733 Lightspeed Cuffia Wireless con Microfono Gaming con Fascia per la Testa a Sospensione, Lightsync RGB, Tecnologia Microfono Blue Voice e Driver Audio Pro-G, Nero: da 154,99 Euro a 126,67 Euro (18% di sconto)

Tutte queste cuffie Logitech sono vendute e spedite da Amazon, ergo godono della consegna senza costi aggiuntivi (in alcuni casi risulta disponibile anche la consegna in 1 giorno) se si è iscritti al piano Prime. Nel caso delle Logitech G533 risulta inoltre disponibile anche il pagamento in 5 comode rate mensili da 26,40 Euro. Manca però una data di conclusione di queste offerte, dunque se siete alla ricerca di un paio di cuffie da gaming di alta qualità il nostro consiglio è quello di cogliere l’attimo e sfruttare questi sconti.

Anche da MediaWorld potete trovare alcune offerte dedicate al gaming: il programma “Mega Sconti” include infatti cali di prezzo molto interessanti per computer portatili perfetti per i videogiocatori.