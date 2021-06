Amazon, fino al 40% di sconto su tablet Samsung, Lenovo e Huawei

Assieme alle grandi offerte su 5 computer portatili, Amazon sta proponendo anche diversi tablet di marchi come Samsung, Lenovo e Huawei con tagli fino al 40% rispetto al prezzo di listino. Ecco tutti i modelli protagonisti di queste promozioni.

Sconti Amazon su tablet

Samsung Galaxy Tab A7 Tablet, Display 10.4" TFT, 32GB Espandibili fino a 1TB, RAM 3GB, Batteria 7.040 mAh, WiFi, Android 10, Fotocamera posteriore 8 MP, Dark Gray [Versione Italiana]: 178,80 Euro (239,90 Euro)

Buona parte dei succitati dispositive risulta venduta e spedita da Amazon, ma in alcuni casi la rivendita e la spedizione sono affidati a negozi di terze parti. Per questo motivo consigliamo di verificare l’attendibilità del rivenditore d’interesse prima di procedere con l’acquisto. Detto ciò, notiamo che per tutti i tablet spediti dal colosso di Seattle risulta disponibile la consegna senza costi aggiuntivi anche in un singolo giorno, assieme al pagamento a rate secondo il piano CreditLine di Cofidis.

Intanto si sta avvicinando il Prime Day 2021, ufficialmente atteso per il 21 giugno 2021.