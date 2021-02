Amazon, fino al 40% di sconto su unità SSD Crucial, Samsung e altri marchi

Su Amazon in queste ore potrete trovare in offerta non solo Xiaomi Mi TV Stick ed AirPods Pro, ma anche una serie di unità SSD di marchi come Crucial, Kingston, Samsung e Sabrent, sia modelli da 2.5 pollici che M.2 anche fino a 1TB di spazio d’archiviazione: ecco i prezzi e la disponibilità.

Kingston A400 SSD SA400S37/240G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 240 GB: da 53,99 Euro a 32,99 Euro

SA400S37/240G Unità a Stato Solido Interne 2.5" SATA, 240 GB: da 53,99 Euro a 32,99 Euro Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 fino a 560 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: da 72,59 Euro a 61,99 Euro

CT500MX500SSD1 fino a 560 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici, Metallico: da 72,59 Euro a 61,99 Euro Samsung Memorie MZ-76E1T0 860 EVO SSD Interno da 1 TB, SATA, 2.5": da 119,00 Euro a 107,00 Euro

Interno da 1 TB, SATA, 2.5": da 119,00 Euro a 107,00 Euro Crucial P5 1TB CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): da 154,87 Euro a 133,99 Euro

CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS): da 154,87 Euro a 133,99 Euro Sabrent SSD Interno 1TB Rocket NVMe PCIe M.2 2280 Drive a Stato Solido ad Alte Prestazioni (SB-ROCKET-1TB): da 149,99 Euro a 129,99 Euro

Tutti i modelli risultano disponibili già da ora e venduti e spediti direttamente da Amazon, eccetto per i modelli Sabrent e Crucial MX500 venduti da terze parti e spedite da Amazon. Inoltre, se siete iscritti al piano Prime, potrete ricevere la consegna in un giorno senza costi aggiuntivi se ordinato entro questa sera. Infine, nel caso del SSD Crucial P5 M.2 da 1TB, è possibile effettuare il pagamento in 5 comode rate mensili da 26,80 Euro.

Tra le tante offerte che abbiamo consigliato oggi figurano anche sconti molto interessanti per diverse macchine fotografiche Canon, parte delle offerte di San Valentino proposte da MediaWorld.