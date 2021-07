Amazon, fino a 400 Euro in meno su quattro smart TV DVB-T2 Hisense e Sony

Assieme alle offerte su TV Philips e monitor ASUS da gaming, Amazon in queste ore ha all’attivo quattro promozioni particolarmente interessanti su altri televisori smart a marchio Hisense e Sony, con tagli di prezzo pari anche a circa 400 Euro. Vediamo quali sono i modelli coinvolti nell’iniziativa.

Sconti Amazon su smart TV Hisense e Sony

Hisense 43AE7000F , Smart TV LED Ultra HD 4K 43", HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 372,99 Euro

Hisense 65U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 65", Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2020] [Classe di efficienza energetica G]: 789 Euro

Hisense 65" QLED 4K 2021 65A78GQ , Quantum Dot, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Audio Dolby Atmos, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G]: 899 Euro

Sony KE85XH8096PBAEP, Android Tv 85 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati [Classe di efficienza energetica G]: 1.699 Euro

Gli smart TV qui citati dispongono tutti della spedizione senza costi aggiuntivi per clienti iscritti a Prime e anche del pagamento a rate con Cofidis al check-out o, in alternativa, con il piano proposto dalla società di Seattle stessa che, tra l’altro, in tutti i casi si occupa della vendita e della spedizione del prodotto. Segnaliamo, infine, che non c’è alcuna data di scadenza delle offerte e, per questo, consigliamo di effettuare l’acquisto rapidamente se il televisore risulta di vostro interesse.

