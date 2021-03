Amazon: quasi 400 Euro di sconto sul Galaxy S21+ 5G, con le Galaxy Buds in regalo

Super promozione proposta in giornata odierna da Amazon, che si mixa con le offerte annunciate da Samsung negli ultimi giorni. Il colosso di Seattle, comunque, garantisce una serie di sconti molto interessanti sui nuovi Galaxy S21, mentre Samsung regala le Galaxy Buds.

Galaxy S21+ in sconto su Amazon

Samsung Smartphone Galaxy S21+ 5G, Caricatore incluso, Display 6.7" Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, 256 GB, RAM 8GB, 4800mAh, Dual SIM + eSIM, (2021) [Versione Italiana], Nero (Phantom Black): 751,99 Euro (1.129 Euro)

Dati alla mano, si tratta di quasi 400 Euro di sconto se si tiene conto del prezzo di listino. Lo smartphone viene già proposto a prezzo ridotto da Amazon a 901,99 Euro, ma come leggiamo nella pagina dedicata alle promozioni di Amazon, è necessario inserire il codice "S21PLUSULTRA" nell'apposito campo entro il 28 Marzo 2021 per ricevere uno sconto extra di massimo 150 Euro.

Di seguito le condizioni dell'offerta:

Offerta valida dalle 00:00 del 15 marzo 2021 alle 23:59 del 28 marzo 2021, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili.

L'offerta si applica esclusivamente all'acquisto su www.amazon.it di prodotti venduti e spediti da Amazon EU S.a.r.l.. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it.

L'offerta si applica esclusivamente all'acquisto di prodotti con i seguenti codici ASIN: B08QV8LD9N, B08QVM5JZM, B08QVGXN1W, B08QTT81T2, B08QTSP98K, B08QVJWWJ7, B08QVDQDQS, B08QVM8H9D, B08QTTK8H9, B08QVM6TLZ, B08QVM3D2R, B08QTZ4JMS.

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Offerta non cumulabile con altre offerte relative ai medesimi prodotti.

Lo sconto massimo applicato nell’ambito di questa offerta è pari a 150 €.

Nell'ambito di questa offerta potranno essere ottenuti al massimo 1 prodotti.

Si applicano le Condizioni d'uso dei buoni sconto Amazon.it.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

Amazon si riserva il diritto di modificare, sospendere o terminare questa promozione in qualsiasi momento senza preavviso.

Ma non è tutto, perchè seguendo la promozione Cogli l'Attimo di Samsung è possibile ricevere, sull'acquisto di un Galaxy, le Galaxy Buds in regalo fino al 18 Aprile 2021 semplicemente effettuando la richiesta.



Non è chiaro fin quando sarà disponibile la riduzione di prezzo di Amazon, mentre la data di scadenza delle offerte di Samsung sono tutte indicate poco sopra.