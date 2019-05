Amazon: quasi 400 Euro di sconto sul MacBook Air da 13 pollici

Interessante offerta disponibile quest'oggi su Amazon Italia, che consente di risparmiare quasi 400 Euro su un MacBook Air di ultima generazione. Per accedere all'offerta basta seguire le istruzioni presenti nell'apposita pagina.

Nello specifico, il laptop può essere portato a casa a 1.044 Euro, per un risparmio quasi di 400 Euro se si conta che il prezzo di listino della configurazione è di 1.379 Euro.

Nella pagina linkata poco sopra il computer è elencato a 1.099 Euro, in calo del 20% rispetto al costo imposto dal produttore, ma è presente l'indicazione dell'offerta che consente di risparmiare 54,95 Euro al checkout. Per poter accedere alla promozione quindi basta semplicemente inserire l'ordine nel carrello e completare la procedura d'acquisto. In fase di pagamento verranno stornati i 55 Euro ed il prezzo raggiungerà i 1.044 Euro.

Il MacBook Air in questione è da 13 pollici, con processore Intel Core i5 dual-core a 1,6 Ghz, 128 gigabyte di memoria interna con SSD veloce, 8 gigabyte di RAM, ed Intel UHD Graphics 617. Si tratta anche del modello con Touch ID, il sistema di riconoscimento dell'impronta digitale che consente di effettuare acquisti e salvare dati in totale sicurezza.

L'offerta è disponibile in tutte le colorazioni, ma nel momento in cui stiamo scrivendo la spedizione è garantita in 3-4 settimane.