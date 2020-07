Amazon: quasi 400 Euro di sconto sul MacBook Pro da 13' con SSD da 512GB

Ancora un'offerta interessante proposta da Amazon sui MacBook. Questa volta ad essere interessato è il MacBook Pro da 13 pollici, su cui la società di Seattle permette di risparmiare quasi 400 Euro rispetto al prezzo di listino del produttore.

Il modello da 13 pollici del laptop include 16 gigabyte di RAM, il processore Intel Core i5 quad.core di decima generazione con Intel Iris Plus Graphics ed un SSD da 512 gigabyte. Il prezzo proposto da Amazon è di 1.847,90 Euro, 381,10 Euro in meno rispetto ai 2.229 Euro di listino richiesti dalla società americana per la stessa configurazione, che include anche il tasto dedicato al Touch ID e la Touch Bar.

L'unico problema è rappresentato dai tempi di spedizione, previsti in 1-2 mesi, probabilmente a causa dell'elevata domanda. Ordinando nel momento in cui stiamo scrivendo, l'arrivo a casa è previsto tra il 29 Luglio ed il 31 Agosto anche per i clienti Prime.

Amazon gestisce consegna e spedizione, e permette di acquistare a 299 Euro la garanzia AppleCare+ per i MacBook Pro da 13 pollici per tre anni semplicemente spuntando la casella dedicata nella parte destra della scheda tecnica. A 23 Euro invece è possibile acquistare l'adattatore USB-C to USB, mentre per il Magic Mouse 2 sono richiesti 74,99 Euro.