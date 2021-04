Amazon, 400 Euro di sconto su un monitor da gaming Predator da 37 pollici con G-Sync

In giornata odierna Amazon propone uno sconto molto interessante, di quasi 400 Euro rispetto al prezzo di listino, su un monitor Predator da gaming, con G-Sync e diagonale da 37,5 pollici. La disponibilità però è limitata e per questo consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine.

Monitor da gaming in sconto su Amazon

Predator X38P Monitor Gaming G-SYNC 37,5", Display IPS QHD UltraWide, 144 Hz, 1 ms, 21:9, HDMI 2.0, DP 1.4, USB 3.0, Lum 450 cd/m2, Audio Out, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 1799,90 Euro (2199 euro)

Lo sconto quindi è pari al 18% rispetto al prezzo di listino, ma come dicevamo poco sopra almeno nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita per sole 8 unità, ed Amazon nella scheda tecnica non indica che ne sono in arrivo altre. Nessuna informazione nemmeno sulla possibile data di scadenza della promozione, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

