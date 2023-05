Amazon: 400 Euro di sconto su un notebook da gaming ASUS da 15,6 pollici

In giornata odierna, Amazon propone uno sconto di 400 Euro su un PC da gaming portatile a marchio ASUS, che permette di risparmiare il 40% se si tiene conto del prezzo di listino.

Il portatile in questione è il seguente:

ASUS TUF Gaming F15 FX506LHB#B0BL82FRM5, Notebook 15,6" FHD Anti-Glare, 144Hz, Intel Core 10ma Generazione i5-10300H, RAM 8GB, 512GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6, Windows 11 Home, Nero: 599 Euro (999 Euro)

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso portatile su Amazon, che garantisce la consegna a costo zero già domani 24 Maggio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore dal momento in cui stiamo scrivendo.

Il pannello da 15,6 pollici è FHD IPS con refresh rate di 144Hz con Adaptive Sync, il sistema che sincronizza la frequenza di aggiornamento del display con il frame rate della GPU per ridurre il lag e minimizzare lo stuttering. Dal fronte multimedialità troviamo due altoparlanti con quattro aperture, e supporto DTS: X Ultra ed un suono surround virtuale a 7.1 canali che migliora l'immersione durante le sessioni di gaming. A livello di sistema operativo invece troviamo Windows 11.

Come avvenuto anche in altre circostanze, il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio.