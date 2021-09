Amazon: 400 Euro di sconto su un notebook da gaming con Nvidia RTX 3070

Dopo aver discusso del nuovo volantino Yeppon per i 10 anni, ci spostiamo ovviamente su Amazon che in questo lunedì di Settembre propone uno sconto di 400 Euro su un notebook da gaming basato sulla scheda grafica NVIDIA RTX 3070.

Di seguito il numero di modello:

MSI GP76 Leopard 11UG-081IT, Notebook Gaming 17,3" FHD 240Hz, Intel I7-11800H, Nvidia RTX 3070 8GB GDDR6, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB RAM DDR4, WiFi 6E, Win 10 Home [Layout & Garanzia ITA]: 2099 Euro (2499 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per giovedì 16 Settembre per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Nella sezione relativa alla politica di reso, Amazon sottolinea che "l'articolo può essere restituito in condizioni originali entro 30 giorni dal ricevimento per ottenere un rimborso completo o un articolo sostitutivo".

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere vari tipi di protezioni aggiuntive, tra cui 2 anni per danni accidentali e furto a 262,69 Euro e 2 anni per soli danni accidentali a 215,29 Euro. A questi si aggiunge l'Adobe Creative Cloud Photography Plan con 20 gigabyte di spazio a 154,43 Euro e Acronis True Image 2021 a 49,99 Euro. Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta.