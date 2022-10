Amazon, fino a 400 Euro di sconto su tanti modelli di Microsoft Surface

Amazon propone quest'oggi una serie di promozioni, con sconti fino a 400 Euro su tantissimi modelli di Microsoft Surface. Il listino è davvero molto ampio ed include diverse varianti, tra cui il Microsoft Surface Pro X, il Surface Laptop Go, il Surface Pro 8 e diverse configurazioni del Surface Laptop 4.

Di seguito il listino completo:

Microsoft Surface Pro X 13" 256 GB LTE 16 GB, Grigio (Platino): 1099 Euro (1499 Euro)

256 GB LTE 16 GB, Grigio (Platino): 1099 Euro (1499 Euro) Microsoft Surface Laptop Go 12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 599 Euro (819 Euro)

12.45" i5 128 GB, 8 GB, Grigio (Platino): 599 Euro (819 Euro) Microsoft Surface Pro 8 – 13" Processore Intel Core i5-1135G7 11° Gen, 8GB/512GB Intel Evo Wi-Fi Nero: 1081,05 Euro (1499 Euro)

– 13" Processore Intel Core i5-1135G7 11° Gen, 8GB/512GB Intel Evo Wi-Fi Nero: 1081,05 Euro (1499 Euro) Microsoft Surface Laptop 4 - 13.5" Intel Core i5 8GB 512GB Platino Windows 11: 1199 Euro (1499 Euro)

- 13.5" Intel Core i5 8GB 512GB Platino Windows 11: 1199 Euro (1499 Euro) Microsoft Surface Laptop 4 - 13.5" Intel Core i7 16GB 512GB Platino Windows 11: 1499 Euro (1599 Euro)

- 13.5" Intel Core i7 16GB 512GB Platino Windows 11: 1499 Euro (1599 Euro) Microsoft Surface Laptop 4 - 13.5" Intel Core i5 8GB 512GB Nero satinato Windows 11: 1199 Euro (1499 Euro)

- 13.5" Intel Core i5 8GB 512GB Nero satinato Windows 11: 1199 Euro (1499 Euro) Microsoft Surface Laptop 4 - 15" AMD Ryzen r7 16GB 512GB Nero satinato Windows 11: 1499 Euro (1599 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, e su alcuni modelli è anche disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero. Ovviamente, i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime.