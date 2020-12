Amazon: 400 Euro di sconto su un TV LG OLED da 65'

E' ancora disponibile su Amazon l'offerta che permette di godere di uno sconto di 400 Euro su un TV LG OLED da 65 pollici, ma la consegna purtroppo non viene garantita entro Natale.

Il TV in questione è l'OLED 65 della gamma BX, che è disponibile a 1.599 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino: il risparmio è quindi di 400 Euro, pari al 20%.

Come dicevamo poco sopra, purtroppo, Amazon non garantisce la consegna per Natale ed infatti nella scheda tecnica è presente l'indicazione che sottolinea come "il prodotto sarà consegnato dopo Natale", e nel momento in cui stiamo scrivendo l'arrivo a casa è garantito entro lunedì 28 Dicembre 2020.

A livello tecnico, stiamo parlando di un TV basato su un pannello OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti, mentre come processore troviamo l'a7 Gen 3 con Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Garantito anche il supporto NVIDIA G-SYNC oltre che a Google Assistant ed Alexa, i due assistenti vocali che permettono di controllare la riproduzione dei contenuti semplicemente con la voce.

Nella scheda Amazon osserva anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".