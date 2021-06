Amazon: oltre 400 Euro di sconto sul TV LG OLED A1 da 55 pollici

Mentre Unieuro lancia il Sottoprezzo, che sarà attivo fino al 10 Giugno 2021, Amazon propone in giornata odierna una promozione molto interessante su un TV LG OLED della gamma A1 del 2021.

Il modello in offerta è il seguente:

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55", TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 1139,05 Euro (1599 Euro)

Lo sconto è quindi superiore ai 400 Euro rispetto al prezzo di listino. Nella scheda prodotto come prezzo viene visualizzato 1.199 Euro, ma come si può leggere poco sotto, Amazon dà la possibilità di risparmiare 59,95 Euro al check out: ciò vuol dire che basta semplicemente aggiungere il televisore al carrello e spostarsi nella pagina di pagamento per vedere stornata la parte restante.

Tale offerta promozionale è valida solo per un periodo limitato, che però non viene indicato nelle condizioni

Amazon consente anche di effettuare il pagamento a rate con la CreditLine di Cofidis, che può essere scelta direttamente al check-out. Nella scheda leggiamo anche che "l'articolo arriva in un imballaggio che rivela il contenuto e non può essere nascosto. Se si tratta di un regalo, considera la possibilità di spedirlo a un indirizzo diverso".