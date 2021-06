Amazon: fino a 400 Euro di sconto sui TV LG OLED Serie C1

Dopo aver segnalato lo sconto Mediaworld sul TV LG CX, ci spostiamo su Amazon che sulla scia di quanto fatto durante il Prime Day 2021, continua a proporre promozioni sui TV della casa asiatica. Nello specifico, in giornata odierna segnaliamo tre offerte su altrettanti modelli di TV LG OLED della Serie C1 del 2021.

Sconti TV LG OLED C1 su Amazon

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 1599 Euro

Smart TV 4K 55", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 1599 Euro LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 1299,99 Euro

Smart TV 4K 48", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 1299,99 Euro LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65", TV OLED Serie C1 2021 con Processore α9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore: 2299 Euro

Come sempre, non sono disponibili molte informazioni sulla data di scadenza dell'offerta, e come sempre in caso d'interesse vi invitiamo ad effettuare l'ordine rapidamente.

Ricordiamo che Everyeye ed LG vi regalano uno sconto el 25% sui TV OLED C1 fino al prossimo 4 Luglio, a patto di effettuare l'acquisto sullo shop ufficiale LG.