Amazon: quasi 400 Euro di sconto su un TV Samsung QLED 2021 da 55 pollici

Non ci sono solo gli Sconti Spaziali targati Trony in questo weekend. La società di Jeff Bezos infatti in questo caldo fine settimana di Maggio permette di portare a casa a prezzo ridotto anche un TV Samsung QLED del 2021, su cui propone quasi 400 Euro di sconto.

Di seguito il numero di modello:

Samsung QLED 4K 2021 Q70A - 55" Smart TV, Risoluzione 4K UHD, Processore Quantum 4K, Quantum Dot, OTS [Efficienza energetica classe, F] [Classe di efficienza energetica F]: 900,74 Euro (1.299 Euro)

Dati alla mano, quindi, il risparmio è di 398 Euro rispetto al prezzo consigliato. Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 27 Maggio per i clienti Prime, e dà anche la possibilità di implementare la protezione aggiuntiva per 1 o 2 anni al prezzo di 43,49 o 64,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata. Non è disponibile il pagamento a rate in cinque o dodici mensilità, ma bisogna scegliere la CreditLine di Cofidis direttamente al check out.

Nessuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta ma, dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso TV su Amazon, come certificato anche dai dati Keepa. Il TV è basato sul processore Quantum 4 Lite ed include anche il Motion Xcelerator Turbo+ che garantisce anche il refresh rate a 120Hz.