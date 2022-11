Amazon: 400 Euro di sconto su un TV Samsung UHD 4K DVB-T2

Al nuovo volantino di Trony, si aggiunge in giornata odierna uno sconto molto interessante proposto da Amazon su un televisore Samsung da 65 pollici, nella versione UHD 4K con sintonizzatore DVB-T2.

Il modello è l'UE65BU8070UXZT da 65 pollici, ed il risparmio è di 400 Euro rispetto al prezzo di listino, pari al 39%:

Samsung TV Crystal UHD UE65BU8070UXZT, Smart TV 65" Serie BU8070, Crystal UHD 4K, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 [Classe di efficienza energetica G]: 669,75 Euro (1099 Euro)

La consegna è garantita a stretto giro di orologio, senza costi aggiuntivi, per lunedì 14 Novembre 2022. Nel momento in cui stiamo scrivendo però la disponibilità viene indicata solo su cinque unità, ma Amazon specifica che ne sono in arrivo ulteriori.

Ricordiamo che nella settimana che si sta per concludere il colosso degli e-commerce ha anche modificato la politica di reso per renderla compatibile con il periodo natalizio: gli ordini effettuati fino al 31 Dicembre 2022 possono essere restituiti fino al 31 Gennaio 2023.

