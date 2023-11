Amazon: 41% di sconto su laptop MSI da gaming da 15 pollici

Amazon, con la sua marcia d'avvicinamento al Black Friday 2023 che culminerà nella settimana dedicata alle offerte, che prenderà il via il 17 Novembre 2023, propone uno sconto molto interessante su un laptop MSI da gaming con schermo da 15 pollici, su cui è possibile godere di una riduzione del 41%.

Di seguito i dettagli della configurazione:

MSI Modern 15 B12M-089IT, Notebook 15.6" Full-HD 60Hz, Intel I5-1235U, Intel Iris Xe, 8GB RAM DDR4 3200MHz, 512GB SSD M.2 PCIe 3, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA]: 499 Euro (849 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per giovedì 9 Novembre 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 11 ore e 2 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Amazon permette anche di effettuare i pagamenti rateali con Cofidis, direttamente al check-out. Nessuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi di questo tipo il consiglio è di effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.