Amazon: 41% di sconto su un TV Panasonic OLED da 48 pollici

In questo rovente martedì di Luglio 2023, Amazon propone un super sconto su un televisore Panasonic OLED da 48 pollici, su cui è possibile godere di una riduzione del 41% rispetto al prezzo di listino.

Il modello interessato è il TX-48LZ800E, e queste sono le specifiche:

Panasonic TX-48LZ800E: Smart TV OLED 4K HDR, NERO : 971,19 Euro (1649,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per venerdì 28 Luglio 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Amazon come di consueto non ha diffuso alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, e come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio per non perdere la promozione.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile scegliere il pagamento rateale in cinque mensilità, senza interessi e costi extra, da 194,24 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero. Disponibile anche la dilazione con Cofidis, alle condizioni previste favorevoli che vengono indicate direttamente al momento del check-out.

Ovviamente il prodotto beneficia di tutti i vantaggi tipici del Prime, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.