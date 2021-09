Amazon, fino a 420 Euro di sconto su 5 smartphone OPPO

Oltre alle offerte su 5 smart TV 4K DVB-T2 LG, su Amazon non mancano anche diversi sconti su smartphone OPPO per ogni fascia di prezzo, partendo da 120 Euro circa e arrivando fino a modelli di fascia medio-alta proposti a un massimo di 699 Euro. Ecco quali sono i dispositivi del colosso cinese interessati.

Sconti Amazon su smartphone OPPO

OPPO A15 Smartphone, 179g, Display 6.52" HD+ LCD, 3 Fotocamere 13MP, RAM 3GB + ROM 32GB Espandibile, Batteria 4230mAh, Ricarica Rapida, Dual Sim, [Versione Italiana], Colore Mistery Blue: 119,90 Euro

OPPO A74 Smartphone, 175g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP, RAM 6GB + ROM 128GB, Batteria 5000mAh, Ricarica rapida, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Prism Black: 219,90 Euro

OPPO Find X3 Lite Smartphone 5G, Qualcomm 765G, Display 6.43'' FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 64MP, RAM 8GB+ROM 128GB, 4400mAh, Dual Sim, con cavo dati OPPO Tipo-C, [Versione Italiana], Astral Blue: 379,90 Euro

OPPO Reno 4 Pro Smartphone 5G, Processore Qualcomm Snapdragon 765G, Display 6.5'' AMOLED e Refresh Rate 90Hz, 4 Fotocamere con 48MP eLDAF, RAM 12GB e 256GB Espandibili, Dual Sim, 2020, Glitter Green: 429 Euro

OPPO Find X2 Pro Smartphone, Display 6.7'' OLED, 3, Fotocamere, 12GB RAM + 512GB storage, Batteria 4260mAh, Single Sim, 2020 [Versione italiana], Green: 699 Euro

La maggior parte degli smartphone elencati è venduta e spedita da Amazon, eccetto per OPPO Find X2 Pro che viene venduto direttamente da OPPO Italia e spedito dal colosso dell’e-commerce. Per tutti i modelli non manca la consegna gratuita anche in un singolo giorno, assieme al pagamento a rate Tasso Zero con Cofidis o anche con il piano della stessa Amazon.

