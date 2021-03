Amazon, fino al 43% di sconto su diversi monitor da gaming 4K e 144 Hz

Tra gli sconti Amazon della domenica troviamo offerte su iPad Air e SSD SanDisk, ma non ci si ferma qui: non solo per oggi, ma a quanto pare anche per i prossimi giorni sarà possibile trovare diversi monitor da gaming di marchi come ASUS, Acer, HP e Samsung scontati addirittura fino al 43%.

Sconti Amazon su monitor da gaming

Samsung C27F396 Monitor Curvo per PC, 27'' Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub, HDMI, Nero: 139,90 Euro (162,61 Euro)

per PC, 27'' Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub, HDMI, Nero: 139,90 Euro (162,61 Euro) HP - Gaming 22x Monitor TN, Schermo 22" FHD, Tecnologia AMD FreeSync, Tempo Risposta 1 ms Overdrive, Frequenza 144 Hz, Altoparlanti Integrati, Low Blue Light, Compatibile Vesa, HDMI, VGA, Nero: 149,99 Euro (199,99 Euro)

TN, Schermo 22" FHD, Tecnologia AMD FreeSync, Tempo Risposta 1 ms Overdrive, Frequenza 144 Hz, Altoparlanti Integrati, Low Blue Light, Compatibile Vesa, HDMI, VGA, Nero: 149,99 Euro (199,99 Euro) Samsung C24RG52FQU Monitor Gaming Curvo da 24 pollici, Full HD,1800R, 144 Hz, Freesync, 4 ms, Display port, 2 HDMI, Nero: 179,90 Euro (229 Euro)

da 24 pollici, Full HD,1800R, 144 Hz, Freesync, 4 ms, Display port, 2 HDMI, Nero: 179,90 Euro (229 Euro) Samsung U28E570D Monitor 28 Pollici, UltraHD, 4K, Pannello TN, 3840 x 2160, 1 ms, 16:9, 60 Hz, 2160p, LED, AMD FreeSync, 2 HDMI, Display Port Incluso, Nero: 269,99 Euro (499,99 Euro)

28 Pollici, UltraHD, 4K, Pannello TN, 3840 x 2160, 1 ms, 16:9, 60 Hz, 2160p, LED, AMD FreeSync, 2 HDMI, Display Port Incluso, Nero: 269,99 Euro (499,99 Euro) ASUS TUF Gaming VG289Q , 28'' 4K (3840x2160) Gaming monitor, IPS, 90% DCI-P3, DP, HDMI, FreeSync, Low Blue Light, Flicker Free, Shadow Boost, HDR 10: 399,90 Euro (449,99 Euro)

, 28'' 4K (3840x2160) Gaming monitor, IPS, 90% DCI-P3, DP, HDMI, FreeSync, Low Blue Light, Flicker Free, Shadow Boost, HDR 10: 399,90 Euro (449,99 Euro) Predator X38P Monitor Gaming G-SYNC 37,5", Display IPS QHD UltraWide, 144 Hz, 1 ms, 21:9, HDMI 2.0, DP 1.4, USB 3.0, Lum 450 cd/m2, Audio Out, Speaker Integrati, Cavi HDMI, DP, USB3.0 Inclusi: 1.869,90 Euro (2.199 Euro)

Tutti questi monitor sono venduti e spediti da Amazon, di conseguenza dispongono della consegna senza costi aggiuntivi per gli utenti iscritti al piano Prime e, nella maggior parte dei casi, anche della possibilità di effettuare il pagamento a rate secondo il piano a 5 mesi fornito dallo stesso colosso dell’e-commerce o, in alternativa, con CreditLine di Cofidis.

Non essendo nota una data di conclusione di queste offerte, il nostro consiglio è quello di effettuare l’acquisto il più rapidamente possibile se risultano modelli di vostro interesse. Avviso simile lo abbiamo dato nella giornata di ieri 13 marzo 2021 nel caso di altre promozioni Amazon riguardanti, nello specifico, diversi smart TV 4K a marchio LG e Samsung.

Se invece siete a caccia di offerte dell’ultima ora, da MediaWorld potrete trovare alcuni sconti imperdibili come parte del volantino Tech Is Pink.