Amazon, 43% di sconto su TV Samsung QLED 4K da 55 pollici del 2023

In aggiunta al weekend NO IVA di Mediaworld, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, arriva un’interessante sconto proposto da Amazon su un televisore Samsung con pannello QLED 4K da 55 pollici, della linea 2023, che può essere portato a casa ad un prezzo molto conveniente.

Di seguito i dettagli:

Samsung TV QE55Q60CAUXZT QLED 4K, Smart TV 55" Processore Quantum 4K Lite, 100% volume colore con Quantum Dot, OTS Lite, Integrato con Bixby e Alexa compatibile con Google Assistant, Black 2023 [classe di efficienza energetica f]: 599 Euro (1049 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi con il Prime, è garantita per mercoledì 8 Novembre 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna. Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni e come sempre in casi come questi il consiglio è di effettuare l’ordine a stretto giro di orologio in caso d’interesse in quanto le unità a disposizione potrebbero anche andare sold out. Disponibile anche il pagamento a rate con Cofidis, alle condizioni previste, mentre non è possibile attivare la dilazione di pagamento in cinque o dodici mensilità Amazon a tasso zero ed interessi zero.